Simona Halep, singura care isi pastreaza pozitia in clasamentul WTA. Begu, Carstea Niculescu, coborari in top

Simona Halep a castigat un singur meci la Sankt Petersburg, fiind obligata apoi sa abandoneze din cauza, a argumentat ea, unei accidentari. Halep se mentine insa pe locul 4 al clasamentului WTA.

Simona Halep are in fata o luna de pauza si poate pierde pozitia a patra in clasamentul WTA. Pentru moment, aceasta ramane insa pe locul pe care l-a ocupat inca de la inceputul anului.

Celelalte sportive romance, Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Carstea, Patricia Tig si Ana Bogdan au inregistrat coborari in clasamentul mondial.

Pentru cele mai bine pozitionate romance urmeaza acum meciul de FedCup impotriva Belgiei. Yanina Wickmayer (60 WTA), Kirsten Flipkens (74), Elise Mertens (85) si Marina Zanevska (123) vor reprezenta Belgia in weekend.

Clasamentul WTA

1. Serena Williams (SUA) 7.780 puncte

2. Angelique Kerber (Germania) 7.115

3. Karolina Pliskova (Cehia) 5.270

4. Simona Halep (Romania) 5.172

5. Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.070

6. Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.915

7. Garbine Muguruza (Spania) 4.720

8. Svetlana Kuzneţova (Rusia) 3.915

9. Madison Keys (SUA) 3.897

10. Johanna Konta (Marea Britanie) 3.705

----------------------------------------

29. Irina Begu (Romania) 1.562

----------------------------------------

36. Monica Niculescu (Romania) 1.390

----------------------------------------

62. Sorana Carstea (Romania) 977

----------------------------------------

106. Patricia Tig (Romania) 606

----------------------------------------

120. Ana Bogdan (Romania) 520