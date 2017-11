Simona Halep si-a stabilit staff-ul pentru 2018! Ce decizie a luat in privinta lui Andrei Pavel

Simona Halep vrea sa confirme in 2018 ca este prima jucatoare a lumii.

Simona va lucra in continuare cu doi antrenori, Darren Cahill si Andrei Pavel. Primul va fi prezent doar la turneele mari, iar al doilea o va insoti la turneele secundare. Alaturi de Pavel, Simona a devenit numarul 1 mondial in aceasta toamna, la Beijing.

"Sunt sigura ca o sa fie bine cu Andrei Pavel. Eu l-am avut model, a fost idolul meu cand aveam 10-12 ani. Acum a venit in echipa mea, va fi si anul viitor. Cred ca vom face o echipa buna. Cu Darren am vorbit despre asta si el mi-a spus sa il luam in echipa. Cred ca voi progresa in continuare", a spus Simona la Canal 33.

Simona Halep a inceput pregatirea pentru noul sezon, acasa, la Constanta.