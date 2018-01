Simona Halep si-a aflat adversara din optimile Australian Open! Se dueleaza cu o jucatoare din Japonia, nr 72 WTA!

Simona Halep si-a aflat adversara din optimile Australian Open!

Simona se va duela cu japoneza Naomi Osaka, ocupanta locului 72 WTA.

Aceasta a invins-o pe favorita gazdelor, Ashleigh Barty (17 WTA) cu scorul 6-4, 6-2.

Simona are din nou o partida dificila. Osaka are 20 de ani si e o jucatoare extrem de puternica. La fel ca Destanee Aiava, japoneza naomi Osaka e comparata cu Serena Wiilliams pentru forta cu care loveste mingea. Simona s-a mai intalnit de doua ori pana acum cu Osaka si s-a impus greu de fiecare data, in partide lungi, de trei seturi.

Halep a invins-o in 2016 la Roland Garros, cu 4-6; 6-2; 6-3 si in 2017 la Miami cu 6-4; 2-6; 6-3. La

US Open anul trecut, Osaka a invins-o pe Kerber, dar s-a oprit in turul 3.

Cea mai buna clasare a japonezei a fost in 2016, cand a ajuns pe locul 40 in lume.

Simona Halep si Naomi Osaka va avea loc luni, iar organizatorii vor anunta maine ora.