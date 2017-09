Simona Halep, din nou fata in fata cu Jelena Ostapenko, la Wuhan. Simona are o noua sansa de a deveni lider mondial in China

Halep joaca si la dublu la Wuhan, alaturi de Monica Niculescu; Adversare in primul tur vor fi Cirstea si Ostapenko.

Simona Halep va face pereche la dublu cu Monica Niculescu in cadrul turneului de la Wuhan, iar adversarele din primul tur vor fi Sorana Cirstea si Jelena Ostapenko.

Astfel, Halep se reintalneste cu Ostapenko, dupa finala pierduta la Roland Garros.

Tot la Wuhan, la dublu, va evolua si Raluca Olaru, alaturi de Ludmila Kichenok din Ucraina. In primul tur, cele doua vor intalni perechea Raquel Atawo/Darija Jurak (SUA/Croatia).

Simona poate deveni lider mondial in China

Simona Halep are sansa de a deveni lider mondial in China. Daca ea va castiga turneul de la Wuhan, iar Garbine Muguruza, actualul numar 1 WTA, nu va ajunge in finala, romanca va urca pentru prima data in cariera pe prima pozitie a ierarhiei mondiale.

Anul trecut, Simona a fost invinsa de Petra Kvitova in semifinale. Ea are de aparat 350 de puncte, in timp ce Muguruza are de aparat 470 puncte.

Monica Niculescu o intalneste pe Kiki Bertens in primul la simplu

Monica Niculescu, locul 56 mondial, venita din calificari, o va intalni pe olandeza Kiki Bertens, numarul 29 mondial, in primul tur la turneul Wuhan Open.

Niculescu s-a calificat sambata pe tabloul principal, trecand de Fangzhou Liu (China), locul 156 mondial, scor 2-6, 6-1, 6-0, dupa o ora si 39 de minute.