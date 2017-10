Simona Halep, cel mai bun an din cariera: "Nu o sa-l uit niciodata!" Cati bani a castigat din tenis

Simona Halep e favorita la castigarea Turneului Campioanelor.

Aflata pe primul loc in clasamentul WTA, Simona Halep forteaza si castigarea celui mai important turneu din cariera, Turneul Campioanelor de la Singapore.

Cu banii castigati din primul meci, Halep a depasit suma de 20 de milioane de dolari din tenis in intreaga cariera. Halep a mai castigat cateva milioane bune din contractele publicitare.

Totusi, cel mai important pentru ea este ca a devenit prima in lume si s-a impus in cateva turnee anul acesta, performante in urma carora a devenit prima in lume.

"Sunt intr-o pozitie in care nu am mai fost, cu fericirea, cu trairile mele interioare despre tot ce s-a intamplat in acest an. Consider ca este cel mai bun an al meu. Dupa ce am avut atat de multe momente dificile am putut sa revin mai puternica. E frumos si cu siguranta nu o sa uit acest an", a spus Halep la Singapore.



Meciul Halep-Wozniacki va avea loc miercuri, de la 14.30, la Turneul Campioanelor

Simona Halep, locul I WTA o va intalni, miercuri, de la ora 14.30, pe daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, in etapa a doua Grupei Rosii a Turneului Campiaonelor de la Singapore.

Luni, Wozniacki a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, iar Halep a trecut, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva franceza Caroline Garcia, locul 8 WTA, in prima etapa a Grupei Rosii.

Invinsele din aceste partide, Svitolina si Garcia, vor juca tot miercuri, dupa meciul Halep-Wozniacki.

Halep are palmares negativ cu Wozniacki, scor 2-3. Simona Halep are doar un meci cu Wozniacki in 2017, pierdut in sferturi la Eastbourne, cu 7-5, 4-6, 1-6. in 2015, ele si-au impartit victoriile, scor 7-5, 5-7, 6-2, pentru Wozniacki, in semifinale, la Stuttgart si 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep, tot in semifinale, la Dubai. Daneza a castigat si ea un meci la Dubai impotriva sportivei din Cosntanta, in optimi, in editia 2012, scor 6-2, 6-3. Halep s-a impus in 2013, in semifinale la New Haven, scor 6-2, 7-5.