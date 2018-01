SIMONA HALEP - ANGELIQUE KERBER, LIVE TEXT dupa ora 7.00 // Sansa unei finale istorice pentru Simona: "Va fi un nou maraton!"

Comenteaza cu noi semifinala dintre Simona Halep si Karolina Pliskova de la Australian Open, dupa ora 07:00!

Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Halep a avut nevoie de doar o ora si 12 minute pentru a obtine cea mai buna performanta a sa la Melbourne, dupa ce in 2016 si 2017 pierduse in primul tur. Pana acum cel mai bun rezultat al sau la Australian Open fusese atingerea sferturilor, in 2014 si 2015. Totodata, Halep este prima romanca ajunsa in semifinale la Australian Open.

Simona Halep are doua finale de Mare Slem, ambele la Roland Garros (2014, 2017), si semifinale la Wimbledon (2014) si US Open (2015).

Declaratie Simona Halep:



"Cu siguranta va fi al doilea meci maraton de la acest turneu. Sunt obisnuita cu asta, o cunosc destul de bine, este o jucatoare extrem de puternica, se simte bine aici, dar si mie a inceput sa-mi placa acest turneu, dupa doi ani consecutivi in care am iesit din primul tur. Voi intra pe teren sa dau totul, cum am facut si in ultimele meciuri, nu ma gandesc la rezultat.



Relaxare, nu voi face nimic, voi fi in camera mea, ma voi uita la tenis, il voi urmari pe Roger Federer din nou, voi face putin tratament, am mai facut, voi face din nou. Deci, plictiseala. Imi plac australienii, sunt foarte relaxati, ma inspira sa fiu calma. Daca ceva nu merge bine, vom bea o bere, cum spune Darren. Maine e o noua zi. Am inceput sa simt si sa inteleg aceasta atitudine"

Declaratie Angelique Kerber:



"Contra Simonei ma asteapta un meci lung, cu schimburi prelungite. Am jucat de multe ori impotriva ei, fiecare meci a fost greu, iar rezultatul a fost de fiecare data strans. Nu conteaza impotriva cui joc, eu nu fac decat sa ma uit la mine. Stiu ca sunt foarte buna in defensiva, iar asta ma face sa ma simt puternica.



Pot alerga mult, pot pune multe mingi inapoi, dar stiu ca pot fi si agresiva. Lucrez la asta la antrenamente si vreau sa se vada si in meciuri. Ma misc bine in teren, returnez multe mingi, dar vreau ca game-urile sa fie in mainile mele si cand ma aflu la primire. Vreau sa lovesc mai puternic si sa fiu mai agresiva"

Simona Halep vs Angelique Kerber - fata in fata



Simona Halep se va duela cu jucatoarea germana Angelique Kerber pentru calificarea in finala de la Australian Open. Romanca a trecut de cehoaica Pliskova, in timp ce Kerber a invins-o pe americanca Madison Keys.

Simona Halep si Angelique Kerber s-au intalnit de 8 ori pana acum, fiecare dintre jucatoare avand cate 4 victorii. Halep a pierdut insa ultimele doua intalniri cu nemtoaica.

Duelurile directe Halep - Kerber

2009 - Turneul de la Saint Raphael. Castigatoare: Simona Halep, cu 5-7, 6-2, 7-5

2014 - Doha, finala. Castigatoare: Simona Halep, cu 6-2, 6-3

2015 - Toronto, saisprezecimi. Castigatoare: Simona Halep, cu 6-3, 5-7, 6-4

2016 - FedCup. Castigatoare: Angelique Kerber, cu 6-2, 6-2

2016 - Wimbledon, sferturi. Castigatoare: Kerber, cu 7-5, 7-6(2)

2016 - Toronto, semifinale. Castigatoare: Halep, cu 6-0, 3-6, 6-2

2016 - Cincinnati, semifinale. Castigatoare: Kerber, cu 6-3, 6-4

2016 - Turneul Campioanelor, grupe. Castigatoare: Kerber, cu 6-4, 6-2