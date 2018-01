SIMONA HALEP // Acum s-a aflat! Ce i-a spus Wozniacki Simonei Halep la fileu, imediat dupa meci. Gest de mare clasa al danezei

Simona a cedat in fata Carolinei Wozniacki in finala de la Melbourne. Odata cu finala, jucatoarea noastra a pierdut si primul loc al clasamentului mondial WTA, pe care il poate recupera, insa, intr-un timp destul de scurt (DETALII AICI).

Simona Halep si Caroline Wozniacki au castigat acelasi numar de game-uri in meci, duelul fiind unul cu adevarat spectaculos, de mare lupta si mare angajament.

La final, Wozniacki a aratat clasa si a felicitat-o pe Simona la fileu.

"Imi pare rau ca a trebui sa castig astazi", i-a spus Wozniacki Simonei, potrivit Tennis.com

"I'm sorry that I had to win today."—Caroline Wozniacki to Simona Halep pic.twitter.com/DqsJfiSX8P