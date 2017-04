Serena Williams este insarcinata! Cea mai buna jucatoare a lumii, care va reveni pe locul 1 WTA de luni, s-ar putea retrage

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Serena Williams, care va redeveni lider mondial in clasamentul WTA incepand de luni, desi nu a mai jucat din luna ianuarie, de cand a castigat Australian Open, a anuntat ca este insarcinata. Jucatoarea americana de tenis, in varsta de 35 de ani, este gravida in 20 de saptamani.

Aceasta a facut dezvaluirea printr-o fotografie postata pe Snapchat.

Williams este logodita cu Alexis Ohanian, cofondator al Reddit, din luna decembrie.

Potrivit presei de peste Ocean, Serena Williams si Alexis Ohanian sunt impreuna din octombrie 2015.