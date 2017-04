Romania are cea mai buna echipa pentru meciul din Fed Cup cu Marea Britanie. Ilie Nastase a facut anuntul

Ilie Nastase le are la dispozitie pe cele mai bune patru romance din clasamentul WTA pentru duelul din barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala II.

Simona Halep (5 WTA), Irina Begu (33 WTA), Monica Niculescu (47 WTA) si Sorana Cirstea (61 WTA) alcatuiesc echipa Romaniei pentru partida cu Marea Britanie, organizata la Club IDU din Mamaia, in weekendul 22-23 aprilie.

"Aceasta intalnire de Fed Cup dintre echipele Romaniei si Marii Britanii este un foarte important eveniment sportiv al acestui inceput de an din Romania, si ne bucuram ca jucam la Mamaia, pe zgura. Ma bucur, de asemenea, ca avem la dispozitie cea mai buna echipa, ca fetele sunt sanatoase si pregatite sa dea totul pe teren. Acesta este un meci pe care trebuie sa-l castigam”, a declarat pentru site-ul FRT Ilie Nastase, capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei.

Dupa Cluj si Bucuresti, Fed Cup a ajuns, la cererea expresa a Simonei Halep, la Constanta. Romania incearca sa puna punct unei serii de trei infrangeri consecutive in FED Cup, cu Cehia, Germania si Belgia. Ultimul succes al tricolorelor a venit in urma cu exact doi ani, atunci cand Alexandra Dulgheru si Andreea Mitu au jucat excelent in fata Canadei, au reusit surpriza si au dus in premiera Romania in Grupa Mondiala Fed Cup.

Partida de la malul marii se va desfasoara dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele doua meciuri de simplu in ziua de sambata (22 aprilie), urmand ca duminica (23 aprilie) sa se dispute celelalte doua meciuri de simplu si meciul de dublu.