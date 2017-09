Patriciei Tig i s-a facut rau in timpul meciului de la Guangzhou! Ce s-a intamplat in urma cu putin timp

Patricia Tig a lesinat in timpul meciului de la Guangzhou, in aceasta dimineata. Aceasta era condusa cu 6-2 4-2 de Danka Kovinic insa a abandonat dupa ce i s-a facut rau.

Cele doua jucatoare depasisera o ora si jumatate de cand jucau iar jucatoarei din Romania i s-a facut rau, avand nevoie de ajutor pentru a parasi arena.

Patricia Maria Tig retired in Guangzhou after becoming ill at back of the court. Was able to walk off with help eventually. pic.twitter.com/1AgHQwvGFq