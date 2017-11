Noul iubit al Simonei Halep a jucator de tenis din Romania! A castigat de 6000 de ori mai putin decat Halep in cariera! FOTO

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Halep e in vacanta cu noul ei iubit in Portofino, iar toata lumea se intreba cine e acesta.

Radu Marian Barbu este numele noului iubit al Simonei Halep, scrie Libertatea. Si el e un jucator de tenis, dar cu rezultate modeste.

Barbu e nascut pe 16 octombrie 1983 la Pitesti si e prieten bun cu Adrian Ungur, cel cu care a facut pereche la dublu, dar si cu Horia Tecau sau Florin Mergea.

Barbu a ocupat pozitia 1151 in clasamentul ATP in 2004 si a castigat doar 3127 de dolari in cariera, mult mai putin decat Simona, care a strans aproape 20 de milioane de dolari pana la 26 de ani!

Radu Marian Barbu a studiat la Texas Christian University, potrivit profilului sau de Facebook, acolo unde posteaza imagini de la antrenamentele la care lucreaza cu copiii.