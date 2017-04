Nastase nu se opreste: "N-a fost rasism! Daca spuneam ca o sa iasa un negru urat, ala era rasism!" Mesajul catre Serena Williams

Ilie Nastase a declarat ca nu crede ca va mai putea fi capitanul-nejucator al echipei de FedCup.

Ilie Nastase a declarat, marti, pentru News.ro, ca nu a facut nicio remarca rasista la adresa Serenei Williams. Afirmatia "ciocolata cu lapte" despre copilul nenascut al liderului WTA nu poate fi considerata rasista, a precizat Nastase. "Daca spuneam ca o sa iasa un negru urat, ala era rasism", a adaugat el.

Nastase a amintit de un incident avut de Irina Sparlea cu sora Serenei, Venus Williams, in semifinalele US Open din 1997. La una dintre pauze, cele doua jucatoare s-au ciocnit, niciuna nedorind sa-i faca loc celeilalte sa treaca spre scaunul de odihna. Dupa acel meci, tatal surorilor Williams a declarat despre jucatoarea romana ca este "un curcan alb si urat".

"Aduceti-i dumneavoastra aminte Serenei ce spunea tatal ei despre Irina Spirlea, ca poate a uitat. Eu ce sa-i spun? A iesit prea mult din context, e o nebunie ce se intampla acum. Eu nu mai pot si nu mai rezist in treburile astea, e nebunie curata. Mai au sa-mi spuna ca nu am voie sa mai traiesc. Eu nu am facut nicio remarca rasista, nu stiu care este remarca rasista. asta e rasism? Ca am spus ca poate iesi ciocolata cu lapte? Pai daca spuneam ca o sa iasa un negru urat? ala e rasism. Cum a spus tatal ei despre Irina Spirlea ca e un curcan alb urat. Eu am spus ciocolata, pentru ca barbatul ei este blond. Eu am facut o gluma, daca aceasta gluma este considerata o remarca rasiala, mi se pare ca e iesita prea mult din context. Suntem nebuni, pe cuvant de onoare. si nu ei, strainii, noi, romanii. Dar cand ei ne fac tigani pe unde mergem? Mie mi-a placut de Mutu, ce declaratie a facut Mutu, ca era facut tigan cand juca la Chelsea si la Fiorentina", a declarat Nastase pentru News.ro.

Capitanul-nejucator al echipei Romaniei a precizat ca, la intalnirea cu Marea Britanie, a aparat drepturile jucatoarelor tricolore. "Noi ce facem, ne facem rau unii la altii? Eu ce am facut acolo? Am aparat drepturile unor fete care jucau acolo, am venit benevol. Sa ma suspende din viata sportiva... Pai eu am 71 de ani, ce sport mai fac eu acum? Eu am vrut doar sa promovez tenisul. Sunt nebuni? Cati ar accepta, fosti numarul 1, sa stea acolo, pe un scaun cate trei ore la fiecare meci si sa sufere? Cine ar mai veni benevol? Ce legatura are ce am spus este despre Serena cu meciul cu Anglia, ca nu inteleg?"

Ilie Nastase acuza delegatia britanica de faptul ca a cautat sa sicaneze gazdele inca de la sosirea la Mamaia, plangandu-se de conditiile gasite. "Ei, englezii, au venit sa aiba un motiv, ca daca pierd, sa aiba un motiv, eu asta cred. Ca din prima zi nu le-au convenit mingile, terenul, alea, alea. Apoi seara au comandat un meniu si apoi au zis ca nu le place mancarea facuta de bucatareasa, au schimbat meniul, au trimis mancarea inapoi. Numai sicane din astea, mici prostii", a afirmat Nastase.

Intrebat daca s-a gandit sa renunte la functia de capitan-nejucator al echipei Romaniei, Ilie Nastase a raspuns: "Domnule, nu intelegeti ca nu e o functie oficiala? Ca am fost benevol. M-a propus tiriac si m-au rugat fetele. Nu sunt platit, nu am nimic. Eu am facut-o pentru fete, nimeni nu intelege treaba asta. Eu am alte lucruri de facut domnule, am copii, am nevasta, am afaceri. Va jur ca am venit ca m-au rugat fetele."

Totusi, el crede ca nu va mai putea fi capitanul Romaniei, deoarece va fi suspendat. Nastase le-a multumit romanilor care l-au sustinut in acest zile: "Pai daca acum ma suspenda din viata sportiva, ma interzice, imi face investigatii, ma duce la Tribunalul de la Nurnberg, de la Haga... Mi se pare ceva incredibil. si sunt foarte putini romani care ma apara, dar eu le multumesc celor putini care o fac."

Sursa: News.ro