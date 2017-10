Halep, obligata la un parcurs perfect la Turneul Campioanelor! Simona poate fi detronata pana la finalul anului

Halep are nevoie de un parcurs impecabil la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a devenit numarul 1 mondial la finalul saptamanii trecute dupa ce a invins-o pe Jelena Ostapenko in semifinalele turneului de la Beijing. Pentru a incheia anul pe primul loc in clasamentul WTA, Halep trebuie sa aiba o evolutie aproape de perfectiune la Turneul Campioanelor (22-29 octombrie).

Diferenta dintre Halep si Muguruza, ocupanta locului secund, este de doar 40 de puncte. Sportiva din Spania a anuntat deja ca obiectivul sau in acest an este revenirea pe primul loc, via Turneul Campioanelor. Simona Halep are 6.175 de puncte, in timp ce Muguruza are 6.135.

Este greu de cuantificat in ce faza ar trebui sa se opreasca Halep pentru a fi sigura ca termina anul pe primul loc. Punctajul de la Turneul Campioanelor este unul destul de complicat. Se acorda 125 de puncte pentru fiecare meci din grupe, 125 de puncte pentru fiecare victorie din grupe, 330 de puncte pentru o victorie in semifinala si 420 de puncte pentru castigarea trofeului.