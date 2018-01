"E gata sa moara pe teren!" PROMISIUNEA facuta de Simona Halep inaintea celui mai important meci din cariera

Simona Halep joaca finala Australian Open cu Caroline Wozniacki sambata, de la 10:30, pe www.sport.ro!

Halep a luptat mult pana la marea finala. A trecut de maratonul de 4 ore cu Lauren Davis, iar apoi le-a invins pe Pliskova si Kerber pentru prima finala de la Australian Open. Acum va da peste o alta jucatoare puternica, daneza Caroline Wozniacki. E batalia pentru primul Grand Slam din cariera ambelor jucatoare, dar si pentru locul de lider mondial.

Managerul Simonei, Virgina Ruzici spune ca Halep are o alta atitudine de cand a devenit lider mondial.



"Simona refuza sa piarda! Este gata sa moara pe teren, pana sa castige. In primul rand este genetic. Simona este dintotdeauna, o mare, mare luptatoare. In momentul de fata, dupa ce a devenit numarul 1 mondial, a trecut la o alta dimensiune, tenistic si psihologic. Deci, joaca in acest turneu, in calitate de numarul 1 mondial si bineinteles ca vrea sa tina acest loc", a declarat Virginia Ruzici la Europa FM.

Ruzici mizeaza pe Halep si in finala cu Wozniacki.



"Este important ca are o zi libera, pentru ca inteleg ca glezna nu este complet refacuta. Cu siguranta ca Simona va avea timp sa se calmeze putin, sa se gandeasca la ceea ce s-a intamplat. Cred ca va avea increderea necesara, cu conditia ca efectiv fizicul sa se refaca suficient de bine. Dar are o fibra buna, este o judecatoare care are aceasta capacitate de a se reface repede. Deci, cred in potentialul ei de a-si ridica, din nou, nivelul pentru a castiga aceasta finala", a mai spus castigatoarea din 1978 de la Roland Garros.