Anunt de ULTIMA ORA facut de Simona Halep: "Accidentarea s-a AGRAVAT!" Verdicul medicilor dupa meciul maraton cu Davis

Simona Halep s-a calificat in optimi dupa meciul maraton cu Lauren Davis, insa problemele la glezna s-au accentuat.

Dupa meciul maraton de 3 ore si 45 de minute, Simona Halep a ajuns la vestiar aproape lesinata. Ea si-a revenit, iar apoi a mers la conferinta de presa.

Simona spune ca nu mai are nicio sansa ca glezna ei sa fie recuperata, iar medicii au avertizat-o ca risca o accidentare mai grava, insa va intra pe teren in orice conditii.

"Glezna este inflamata, simt dureri! Nu sunt recuperata. Este imposibil sa ma recuperez! Cred ca, dupa acest meci, maine va fi si mai rau, dar voi continua sa lupt si vom vedea ce se va intampla.

Cu siguranta voi intra pe teren, dar nu stiu cum va fi. Doctorul mi-a spus ca riscul este prezent deoarece este o accidentare, dar eu cred ca va fi bine", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Simona Halep s-a calificat dramatic in optimile de finala de la Australian Open dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si 45 de minute.

Urmatoarea adversara a romancei va fi invingatoarea dintre australianca Ashleigh Barty, cap de serie numarul 18, si japoneza Naomi Osaka.

Halep o invinsese pe Davis si in singurul lor meci direct de pana acum, in 2013, in primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.

Simona Halep si-a asigurat un cec de 240.000 de dolari australieni si 180 de puncte WTA.