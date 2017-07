Andreea Mitu confirma: nu va mai juca circa un an! Jucatoarea este insarcinata: "Planul este sa revin la antrenamente in primavara"

Andreea Mitu, una dintre componentele echipei de FedCup a Romaniei in ultima perioada, se va retrage provizoriu din tenis. Jucatoarea de 25 de ani este insarcinata in trei luni. Ea a confirmat zvonurile printr-un mesaj in care anunta si cand isi doreste sa revina pe teren.

Andreea Mitu a confirmat zvonurile potrivit carora se va retrage provizoriu, ea fiind insarcinata. Jucatoarea de 25 de ani spune ca planuieste sa revina in primavara lui 2018.

"Dragi sustinatori, ma bucur sa pot impartasi cu voi vestile bune din viata mea: eu si iubitul meu, Laurent, vom deveni parinti. Acest lucru se va intampla, probabil, la inceputul anului 2018. Suntem fericiti sa luam parte la aceasta poveste si ne dorim sa ne bucuram de fiecare etapa. Conform planurilor mele, ma voi intoarce la antrenamente in primavara anului urmator", a scris ea pe o retea de socializare.

"Am toata sutinerea familiei, apropiatilor, echipei si sponsorilor pentru a reveni cat mai repede in competitie. De asemenea, as vrea sa le transmis fanilor ca voi impartasi cu ei multe dintre momentele frumoase din lunile care urmeaza si ca abia astept sa revin pe teren. Multumesc", a mai scris ea.

Mitu nu a participat la turnee mari in ultima perioada, ea concentrandu-se mai mult pe jocurile de dublu in turneele mici ITF.

Cea mai imporatanta victorie a carierei a fost inregistrata in 2015, in meciul de FedCup Canada - Romania. Atunci, Mitu a invins-o pe Eugenie Bouchard.

Cel mai bun parcurs la un turneu de Grand Slam l-a avut in 2015, atunci cand s-a calificat in turul 4 la Roland Garros, dupa ce le-a eliminat pe Alize Lim, Karolina Pliskova si Francesca Schiavone.

In 2016, Andreea Mitu a castigat doua turnee de dublu, la Istanbul si Bastad, alaturi de Ipek Soylu si Alija Rosolska.