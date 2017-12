Sumudica nu se opreste! Kayseri este aproape de 2 transferuri BOMBA: Gicu Grozav si un jucator de la FCSB! Pe cine vrea sa aduca

Kayserispor este pe locul 5 in clasamentul din Turcia dupa primele 17 etape.

Antrenorul secund al celor de la Kayserispor, Cristian Petre, a dezvaluit noile tinte ale lui Marius Sumudica din aceasta iarna. "La momentul actual, se discuta venirea lui William de Amorim sau Gicu Grozav. Vom vedea pe care dintre ei doi ii vom avea" a anuntat secundul lui Marius Sumudica pentru Sport Total FM.

Acesta a vorbit si despre schimbarea majora odata cu plecarea din Liga 1 in Turcia. "Cand am vazut ce jucatori vom antrena nu ne-a venit sa credem. Aici este mult mai respectat fotbalul! Nu exista zi in care bascanul sa nu fie prezent la antrenamente, unde vorbeste cu staff-ul, dar si cu jucatorii.

Ceea ce am observat in aceste luni este arbitrajul, care este mult superior celui din Romania. Nu cred ca vreun arbitru a influentat in vreun fel vreun meci … Sigur, greseli sunt, dar neintentionate, insa la final unui meci ambele echipe se declara multumite de prestatia arbitrilor" a mai spus Cristian Petre.