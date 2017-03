Rusescu, fotbalistul pasionat de istorie: "Cartea mea preferata? Hitler in Argentina!" Ce carti citesc Chipciu, Gardos si Ana Maria Branza

Romanii ca lumea din sport vorbesc despre cartile lor preferate.

Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Raul Rusescu este pasionat de istorie si a vorbit despre asta cu "Romani ca lumea", care a intrebat mai multi sportivi romani despre cartile preferate.

"Daca ar fi sa aleg o carte, as alege Hitler in Argentina. De ce Hitler? Pentru ca sunt pasionat de istorie si consider ca viata lui Hitler merita descoperita. Aceasta carte prezinta cu detalii incredibile si dovezi destul de credibile despre cum a reusit Hitler sa ajunga la conducere , despre cu a pus pe picioare o natiune destul de decazuta cu ajutorul fortelor de vest , prezinta detalii incredibile din timpul celui de al 2- lea razboi mondial si faptul cum Germania era cu un pas inaintea tuturor din punct de vedere tehnologic. De asemenea ne prezinta cu dovezi foarte clare ca omenirea a asistat la cea mai mare minciuna din istorie , adica moartea Fuhrerului si a consoartei lui. Va las pe voi sa descoperiti cate lucruri interesante si adevarate au de spus cei 2 autori in calatoria lor spre aflarea adevarului si cum a trait hitler in Argentina mai bine de 20 de ani de la terminarea razboiului”.

Citeste pe "Romani ca lumea" ce carti prefera Ana Maria Branza, Gabi Balint, Alex Chipciu, Florin Gardos, Keseru, Razvan Marin, Adi Popa si Alin Tosca.