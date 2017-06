"Real Madrid m-a sunat si mi-a zis ca ma asteapta! Batusera palma pentru transfer". Dezvaluirea facuta de Chivu la 3 ani de la retragere

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Retras de trei ani din activitatea de fotbalist profesionist, Cristi Chivu, fostul capitan al echipei nationale, a ramas in fenomen. Acesta indeplineste acum un rol la UEFA si va merge, de asemenea, si la finala UEFA Champions League, dintre Real Madrid si Juventus.

Inainte sa ajunga la Cardiff, Chivu a acordat un interviu in care a vorbit despre cariera sa. Acesta a facut si o dezvaluire interesanta: putea sa ajunga la una dintre finalistele Ligii.

Chivu a povestit ca a fost dorit de Barcelona, dar si de Real Madrid de-a lungul carierei sale. Acesta a refuzat, insa, sa mearga pe Bernabeu pentru ca "nu i-a placut niciodata sa fie in lumina reflectoarelor".

Interesul Realului si al Barcei pentru Chivu s-a manifestat in vremea in care acesta evolua la AS Roma.

"Primul interes l-a avut Barcelona. Aveau un proiect in care aparea si numele meu. Nu s-a concretizat insa nimic. Apoi a venit un moment de impas la Roma. A aparut interesul celor de la Inter, insa sefii mi-au spus ca nu ma vand pentru a intari o rivala. Spre finalul vacantei a aparut si oferta de la Real Madrid. Cei de la Roma mi-au spus ca au batut palma cu Real.

Visul mei din copilarie era sa joc la Real Madrid, dar am refuzat. Nu mi-a placut niciodata sa fiu in lumina reflectoarelor. Am vrut sa-mi vad de fotbalul meu in liniste. Mi-a placut sa stau in umbra. Daca m-as fi transferat acolo, lucrul acesta ar fi devenit imposibil. M-a sunat directorul sportiv al lor la acea vreme, Pedrag Mijatovic. Mi-a spus ca ma asteapta la tratative, dar i-am spus ca nu merg. Nu mi-a parut niciodata rau", a spus Chivu la Dolce Sport.