Declaratia cu totul neasteptata a lui Ronaldo DESPRE MESSI, inaintea finalei Ligii Campionilor. Ce a spus portughezul in presa argentiniana

Cristiano Ronaldo l-a laudat pe rivalul Messi in ultimul interviu acordat. Acesta a spus ca nu e niciodata incantat de comparatiile cu Messi, fiind de parere ca impreuna au dus fotbalul la un nivel si mai inalt.

Aflati in lupta pentru un nou Balon de Aur, Ronaldo si Messi s-au duelat pana in ultima etapa din La Liga. Portughezul a avut castig de cauza in campionat si acum poate lua si o noua Liga a Campionilor, daca Real Madrid va trece de Juventus, sambata seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

Ronaldo a acordat un interviu pentru Fox Sports Argentina, vorbind despre Leo Messi.

"Imi place sa vad jucatori buni si Messi este unul dintre ei! Este un mare fotbalist!

Imi place sa il vad pe teren, asa cum imi place sa vad si alti fotbalisti spectaculosi", a spus Ronaldo, citat si de publicatia britanica Goal.com

"De fiecare data cand m-am intalnit cu Messi, am avut o relatie foarte buna. Nu merg acasa la el si nu mancam impreuna, nu este un prieten atat de apropiat, insa este un coleg de breasla. Nu este un rival, nu imi plac aceste comparatii", a mai spus Ronaldo.