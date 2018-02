Primele imagini cu Nita la Sparta Praga! Dezvaluirea agentului: SOTIA l-a impins sa se transfere! FOTO

Florin Nita a semnat aseara cu Sparta Praga.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! UEFA EURO 2018! Romania - Ucraina, vineri, 21:45, in direct la PRO X!

Nita a plecat dupa 5 ani de la Steaua si a semnat un contract cu Sparta Praga, echipa care l-a transferat si pe Nicolae Stanciu saptamana trecuta.

Nita s-a pozat deja in tricoul cehilor, alaturi de agenta lui, Anamaria Prodan. Ea a dezvaluit ca initial, Nita a refuzat oferta Spartei, insa a fost convins de sotie sa accepte.



"Oferta de la Sparta Praga era venita de trei saptamani, dar el a refuzat sa plece, a zis ca vrea sa-si termine casa, ca vrea sa ramana in Romania. El nu este sclavul banilor, chiar si Gigi Becali spunea ca nu are ce sa faca. Nici daca primeste oferta de 10 milioane de euro nu poate sa-l dea, pentru ca are cum sa-l ameninte pe Nita niciodata sa plece.

Pana la urma, am vorbit cu sotia lui, s-a rezolvat si transferul portarului de la Sparta Praga la Newcastle, iar in acel moment i-am spus ca nimeni nu mai sta dupa el, ca are 31 de ani si ca este ultimul tren pentru el" , a declaratAnamaria Prodan la Telekom Sport.

500.000 de euro va castiga Nita in primul sezon la Sparta. Salariul sau va creste cu cate 100.000 de euro in fiecare sezon.