Prima echipa care s-a interesat de Chiriches. Mutarea care il poate relansa pe capitanul nationalei

Ajuns la Napoli in vara lui 2015, Vlad Chiriches spera sa se relanseze dupa perioada Tottenham, echipa la care nu a reusit sa se impuna. Fundasul echipei nationale nu a bifat, insa, nici la formatia de pe San Paolo foarte multe meciuri, jucand in total de 21 de ori in doua sezoane petrecute in Serie A.

Titular in doar 12 partide din acest sezon al Serie A, Chiriches a marcat doua goluri, insa la finele stagiunii, scrie presa italiana, s-ar putea desparti si de echipa lui Maurizio Sarri.

In varsta de 27 de ani, Chiriches nu a avut parte de prea multe sanse in stagiunea 2016/17, dar, cu toate acestea, ar putea primi o oferta importanta care sa-i aduca un restart!

Publicatia napoletana Ilmionapoli noteaza ca echipa aflata in prezent pe locul 3 in Serie A s-ar putea desparti de doua fundasi la vara. Acestia sunt Vlad Chiriches si Lorenzo Tonelli.

In privinta lui Chiriches, italienii noteaza ca este dorit de AC Torino, formatie care s-a interesat de situatia sa.

AC Torino e pe locul 9 in Serie A si i-a folosit in acest sezon in aparare pe Rossentini (32 de ani), Castan (30), Moretti (35) si Zappacosta (24). Ultimul este o tinta chiar pentru Napoli, astfel ca cele doua cluburi ar putea lua in considerare un schimb, la care sa se adauge si o suma de bani.

Torino ar mai putea face o mutare pe multe milioane in aceasta vara, care sa ii asigure bugetul. Atacantul Andrea Belotti, autor a 25 de goluri in 35 de meciuri, e dorit de echipe puternice din Europa.