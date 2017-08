Pantilimon, aproape sa joace la o noua echipa in Premier League! Cine il vrea

Costel Pantilimon ar putea schimba clubul in Anglia pana joi, cand se inchide perioada de transferuri!

West Bromwich Albion este interesata de transferul romanului, scrie Birmingham Mail. Din nefericire pentru Pantilimon (30 de ani), WBA il vrea tot ca rezerva pentru titularul Ben Foster.



Pantilimon este in lotul lui Watford de vara trecuta. Panti a evoluat in doar cinci meciuri petru clubul englez.



WBA a inceput mai bine campionatul decat Watford. Are 7 puncte dupa 3 etape, cu doua mai multe decat Watford.