Pantilimon, anuntat TITULAR la Deportivo! Portarul roman, asteptat ca un salvator dupa debutul catastrofal de sezon

Deportivo la Coruna are din nou un start de sezon slab.

Real - APOEL, Feyenoord - City, Tottenham - Dortmund! Rezumatele Champions League sunt azi, de la miezul noptii, pe PRO X! Dica, Budescu si Alibec CRED IN STEAUA LOR: FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Adus de la Watford in ultima zi de transferuri, Costel Pantilimon are sanse mari sa debuteze la Deporitvo in weekend, contra lui Betis. Echipa la care este legitimat si Florin Andone a primit 4 goluri etapa trecuta de la Real Sociedad, iar portarul Tyton a fost criticat pentru prestatia sa. Acum a venit randul pentru debutul lui Costel Pantilimon, al cincilea portar in 6 meciuri pentru Deportivo in acest start de sezon.



Deportivo la Coruna e pe locul 17 in La Liga, cu un singur punct castigat in 3 meciuri.