Topul salariilor pe care le iau romanii in strainatate! Castiguri FABULOASE pentru Chiriches si Maxim. Cat castiga cei mai bogati 10 fotbalisti romani

Chiriches a semnat un nou contract cu Napoli. Va lua nu mai putin de 2.2 milioane de euro pe an!



E cel mai mare castig al unui fotbalist roman in acest moment! Fotbalistul lui Napoli e urmat la jumatate de milion distanta de Alex Maxim. Stefan Radu, lider in apararea lui Lazio, are 1,4 milioane! Urmeaza Pantilimon si Andone, apoi Stanciu, proaspat transferat de Sparta Praga de la Anderlecht. Tatarusanu castiga si el peste 900 000 de euro la Nantes, Stancu ia 800 000 la Bursa, iar Keseru si Chipciu, cu 750 000, respectiv 700 000 inchid top 10.





Sursa: Gazeta Sporturilor

In Liga 1, cel mai bine platiti sunt Tanase, Gaman, Alibec, Budescu si Teixeira, toti cu 240 000 de euro pe sezon la Steaua.