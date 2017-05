OFICIAL! Mircea Lucescu a fost DAT AFARA de la Zenit dupa un sezon! Mesajul rusilor

Zenit a anuntat pe site-ul oficial al clubului!

Noul presedinte al lui Zenit s-a tinut de cuvant. L-a dat afara pe Mircea Lucescu imediat dupa ce a preluat conducerea clubului. Lucescu se afla deja in Romania si a declarat ca a incheiat cel mai slab sezon din cariera. E a treia demitere din cariera antrenorului in varsta de 72 de ani.



"Conducerea lui Zenit a decis sa-i incheie contractul lui Mircea Lucescu azi. Antrenorul roman a preluat echipa pe 24 mai 2016 si a condus-o catre victorie in Supercupa Rusiei. Cu Lucescu pe banca, Zenit a ajuns in 16-imile Europa League si a ocupat locul 3 in campionatul Rusiei. Ii multumim lui Mircea Lucescu si staff-ului sau si ii uram succes in viitor", scrie site-ul lui Zenit.

4 milioane de euro castiga Lucescu pe sezon la Zenit.