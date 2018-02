NITA, LA SPARTA // OFICIAL! Cehii au anuntat transferul! Nita a plecat plangand de la Steaua! VIDEO

Florin Nita a semnat cu Sparta Praga.

Steaua si Sparta Praga au anuntat oficial transferul lui Florin Nita. Jucatorul s-a despartit in lacrimi de colegi miercuri, iar aseara a semnat contractul cu cehii.

Nita a plecat plangand de la Steaua dupa 4 ani si jumatate. "Despartirea de colegii sai a fost una foarte emotionanta pentru goalkeeperul numarul 1 al Stelei din ultimele trei sezoane. Acesta a parasit miercuri cantonamentul ros-albastrilor din Spania cu directia Praga, acolo unde a semnat, seara tarziu, contractul cu noua sa echipa.

Clubul nostru ii multumeste lui Florin pentru contributia extraordinara avuta la obtinerea a 2 titluri, 2 Cupe ale Ligii, o Cupa a Romaniei si o Super Cupa a Romaniei in perioada in care a fost legitimat la clubul nostru si ii doreste sa aiba mult succes in noua sa aventura!", e comunicatul Stelei.