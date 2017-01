In sfarsit! Momentul asteptat de la transferul in Belgia! Stanciu, declarat omul meciului! FOTO

Nicolae Stanciu i-a impresionat in sfarsit pe belgieni.

Adus in vara de la Steaua pe aproape 10 milioane de euro, Stanciu nu a impresionat la debut, dar si-a intrat treptat in forma si a reusit sa se impuna in echipa din Bruxelles.

Stanciu a marcat superb in meciul cu St Truiden si a fost declarat omul meciului. Antrenorul Rene Weiler a declarat ca aceasta este prestatia asteptata din partea lui Stanciu, care s-a antrenat exemplar in pauza de iarna.



"A fost un gol fantastic! Extraordinar!

Sunt fericit cu forma sa. A facut un meci bun si daca va continua asa va ajuta echipa enorm. Un gol in imaginea omului care l-a marcat. Are calitati, acum s-a antrenat foarte bine si le poate pune in valoare." a spus Rene Weiler.