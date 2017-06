Ianis Hagi s-a pus cu burta pe carte :) Raspunsul dat de Hagi Jr. la intrebarea "Care e ultima carte citita?". VIDEO

Ianis Hagi a venit pieton din Italia, dar spera sa se intoarca...sofer! Sta cu burta pe carte! Din toamna vrea sa devina titular la Fiorentina!

"Ultima carte pe care am citit-o e Legislatia Rutiera, trebuie sa invat. Eu sper ca pana plec in Italia sa am si permis de conducere", spune Ianis Hagi.

Ianis nu vrea sa se intoarca la Viitorul nici daca ajunge in grupele Ligii. Din toamna, juniorul spera sa dea goluri ca Mutu, la Fiorentina.

"Vreau sa imi creez cariera mea, sa ma stiu ca Ianis Hagi. Sper ca la urmatorul Mondial sa fiu si eu", mai spune el.