Florin Andone recunoaste: "Au existat apeluri si discutii". Atacantul a fost dorit in ianuarie si e curtat in continuare. Ce spune despre transfer

La egalitate cu Neymar in clasamentul golgheterilor din La Liga, cu 10 reusite stagionale, Florin Andone este considerat a fi unul dintre atacantii foarte interesanti ai campionatului spaniol. Romanul, care a fost transferat de Depor in vara lui 2016, a recunoscut ca a fost curtat inca din luna ianuarie a acestui an. Totusi, acesta spune ca isi doreste sa ramana la Deportivo La Coruna.

Andone a vorbit intr-o conferinta de presa.

"Intentia mea este sa raman aici. In ianuarie, au existat cateva apeluri si discutii, dar nici nu am vrut sa aud. Veneam dupa o luna decembrie foarte buna si era normal sa fiu sunat. Dar clubul are incredere totala in mine. Am avut parte de foarte multa caldura aici, iar aceasta este casa mea si sper ca asa va ramane pentru multi ani de acum inainte", a spus Andone.

Andone a fost jucatorul lunii decembrie in La Liga, iar pana in prezent a ajuns la 10 goluri in campionat.

Viitorul romanului la Depor depinde insa de salvarea echipei galiciene de la retrogradare. In acest moment, Depor este prima deasupra locurilor care duc in Segunda.

"Depindem doar de noi, dar este normal sa fim putin nelinistiti, pentru ca mai sunt doua jocuri si vrem sa ne salvam. Insa, Sporting Gijon se afla intr-o situatie mai dificila decat a noastra, la cinci puncte de noi. Fotbalul este foarte complicat, iar multe lucruri se pot intampla. Sporting ar putea sa nu castige la Eibar, iar noi vom scapa de la retrogradare. Dar daca vom invinge Villarreal, vom fi salvati", a mai spus Florin Andone.

In weekend, Andone va juca impotriva uneia dintre echipele pe la care a trecut.

"Familia mea se afla la Villarreal, e locul unde eu am crescut. Multi prieteni vor veni sa ma sustina, familia, de asemenea, si este important pentru mine sa raman concentrat si sa imi ajut echipa sa obtina salvarea", a conchis atacantul roman.