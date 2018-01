Dupa Stanciu, pleaca si Chipciu?! Anunt de ultima ora: oferta de 2.5 milioane de euro pentru internationalul roman

Campioni ai Belgiei in sezonul trecut cu Anderlecht, Stanciu si Chipciu se pot desparti de formatia bruxeleza!

Stanciu pare tot mai aproape de o aventura in Cehia, la Sparta Praga, echipa care, potrivit presei belgiene, este dispusa sa mareasca oferta pentru el.



Si Chipciu se poate desparti de Anderlecht. Acesta e curtat de Bursaspor, formatie din Tucia, la care joaca si Bogdan Stancu.



Turcii scriu ca Bursaspor, echipa antrenata in trecut de Gica Hagi, e dispusa a plateasca 2.5 milioane de euro pentru internationalul roman!



Chipciu ar prefera sa ramana in Belgia, dar discutiile cu conducerea din aceste zile ii vor stabili viitorul.