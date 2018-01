Drama lui Marius Alexe la doar 27 de ani! Atacantul pe care Dinamo spera sa ia milioane a ajuns sa fie dat afara de doua echipe in aceeasi iarna

Ajuns la 27 de ani, fostul dinamovist Marius Alexe nu se regaseste. Atacantul a fost dat afara de cipriotii de la Aris Limassol, iar turcii de la Karabuk, la care s-a intors dupa imprumut, nu-l mai vor nici ei.

Marius Alexe nu scapa de ghinioane. Fostul atacant dinamovist a fost anuntat la inceputul anului de cipriotii de la Aris ca se poate intoarce la Karabuk, formatie cu care se afla sub contract din 2015, dar care l-a mai imprumutat in trecut si la Podbrezova, in Slovacia.

Problema lui Alexe este ca turcii de la Karabuk nu il mai vor nici ei. Cu dificultati financiare, acestia i-au dat deja afara pe Tanase, Papp, Torje si Grozav, si intentioneaza sa faca la fel si cu Alexe.

Alexe, fotbalist care in 2013 era evaluat la 3.2 milioane de euro, se vede acum nevoit sa isi caute din nou echipa.

In Cipru, Alexe a jucat 9 meciuri si nu a marcat niciun gol.