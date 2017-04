"DEZASTRU!" Chiriches, OUT de la Napoli dupa gafele din meciul cu Juventus! Verdict crunt

Chiriches e considerat principalul vinovat pentru ratarea calificarii in finala Cupei.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Presa din Italia e nemilioasa cu Vlad Chiriches, fundasul roman care incepuse sa se impuna ca titular la Napoli. Chiriches a fost gresit grav si a fost depasit de fostul sau coleg Higuain in doua situatii, cand argentinianul a si marcat. S-a terminat 3-2, iar Napoli a ratat calificarea in finala Cupei.



"Chiriches a fost dezastru cu Napoli. A avut momente in care pur si simplu nu a gandit, lipsa de concentrare si de viziune. Trebuie sa uite cat mai repede seara de miercuri, a fost complice, dar nu singurul, la seara magica a lui Higuain", scrie cotidianul Il Roma.

Sursa citata scrie ca Vlad Chiriches nu va mai prinde echipa lui Napoli dupa acest episod. Duminica, la meciul cu Lazio, va reveni Albiol, fostul jucator al lui Real Madrid. "Spaniolul asigura siguranta defensivei, iar cu el in teren putea fi altul rezultatul cu Juventus", mai scrie ziarul italian.