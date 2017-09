Costel Pantilimon, prezentat oficial la Deportivo: "Am venit sa imi castig postul de titular". Panti a aterizat alaturi de Andone

Costel Pantilimon a ajuns la noua sa echipa. Acesta va fi coechipier cu Florin Andone la Deportivo, fiind imprumutat pentru un sezon.

Portarul roman in varsta de 30 de ani a facut pentru prima data cunostinta cu noua sa echipa. Pantilimon a ajuns in Spania alaturi de Andone, dupa dubla Romaniei cu Armenia si Muntenegru.



"Sunt extrem de fericit sa fiu aici. Am sentimentul ca ma voi simti foarte bine la noua echipa, sunt placut impresionat de atmosfera de la club si din oras. Am discutat cu Florin (n.r Andone), mi-a vorbit despre club si despre trecutul echipei. Dupa operioada petrecuta in Anglia, schimbarea este benefica pentru mine si sunt nerabdator sa joc. Am incredere in mine si in calitatile mele, sunt un portar calm. Respect pe toata lumea, sunt jucatori buni aici, dar am venit sa muncesc si sa imi castig un loc de titular", a spus Pantilimon.

Costel Pantilimon a evoluat in ultimele 6 sezoane in Premier League, trecand pe la Manchester City, Sunderland si Watford. El a castigat un titlu de campion, o Cupa a Ligii si o Supercupa a Angliei.

Costel Pantilimon ya está en A Coruña y ha llegado acompañado de su compañero de selección @FlorinAndone11 #Dépor pic.twitter.com/c3X3Bt012T September 5, 2017