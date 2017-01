Ce veste mare! Un roman in lotul lui Leicester pentru urmatorul meci! Surpriza lui Ranieri

Leicester joaca duminica cu Derby County, in turul 4 al Cupei Angliei

Veste mare pentru Alex Pascanu, fundasul roman de 18 ani de la Leicester.

Titular in acest sezon la U23, Pascanu a fost chemat de Ranieri la echipa mare, inaintea meciului de Cupa cu Derby County.

Romanul s-a antrenat ieri cot la cot cu Vardy si Mahrez si ar putea debuta la Leicester in partida de duminica.

"Povestea lui, povestea unei generatii de copii romani!"

Povestea lui Alex Pascanu este povestea unei intregi generatii in Romania. Parintii lui au plecat la munca in Anglia, in urma cu mai bine de 10 ani, iar dupa ce si-au gasit job-uri stabile au luat si copii cu ei. Alex mai are o sora.

Familia lui Alex Pascanu locuieste la o ferma de langa Leicester, iar el sta in oras, la o familie care are grija de mai multi juniori de la club, si merge in fiecare zi la academie.

Sport.ro l-a vizitat primavara trecuta, cand vorbea despre promovarea la U23, dar si despre visul de a evolua in UEFA Youth League.

"Noi suntem din Barlad. Prima data a plecat tata, si-a gasit de munca aici. Apoi a plecat si mama, si m-au luat si pe mine. Nu stam in Leicester, ci intr-o localitate de langa oras, unde e ferma de capsuni la care lucreaza parintii mei.”

“Am jucat la U18, sunt multumit de cum a decurs, iar din sezonul viitor voi fi la U21. Voi fi titular, am sanse, da. Cel mai mult ma bucur ca voi juca in UEFA Youth League din toamna, asta e o sansa mare. Vorbeam si cu colegii mei, abia asteptam tragerile la sorti. Vom avea aceleasi adversare ca echipa mare.”

"Ranieri e fascinant. Vorbeste calm, dar reuseste sa iti transmita in acelasi timp o energie extraordinara. Am vorbit si cu jucatorii, mi-a placut, a fost o experienta foarte tare. Chiar ma gandeam, saptamana trecuta, cand m-am intersectat cu Vardy la magazia stadionului, eram cu mai multi juniori de varsta mea si el a facut o gluma cu noi… ma gandeam ca eu parca nu imi dau seama ce s-a intamplat sezonul asta. Adica… eu vorbesc cu Vardy?! Cu Vardy, care acum e ditamai starul, cunoscut in toata lumea!”

"Avem o generatie foarte buna pentru nationala!"

"Legat de echipa nationala, acum e bine. Am fost la multe actiuni si sper sa raman in atentia Federatiei. Au fost si vremuri, in urma cu cativa ani, cand nu prea ma baga nimeni in seama. Leicester? Cine e Leicester? Ei, uite ca acum stie toata lumea cine e.”

“Cred ca avem o generatie foarte buna pentru nationala Romaniei. Sunt mai multi romani care joaca aici in Anglia. E Dragomir, de la Arsenal, Nicu Carnat si Oaida, de la Wolverhampton, mai sunt cativa romani de varsta asta si in Italia, plus cei de la Academia Hagi.”

“Ne intalnim la actiunile nationalei, eu ma simt foarte bine cu ei, parca ne-am cunoaste de o viata. Poate o sa jucam cu totii la urmatorul Euro, in 2020. Poate si la Mondialul din 2018, cine stie.”