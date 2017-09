"Mi se spune Messi dupa stilul de joc. Dupa fizic nu, ca eu sunt mai frumos" :)) Declaratie geniala a pustiului care a calificat Romania in sferturile Danone Nations Cup

Se naste o noua Generatie de Aur in America! Pustii Romaniei de la Danone Nations Cup 2017 au ajuns in sferturi, la fel ca nationala lui Hagi si Popescu.

Pustii Romaniei s-au nascut dupa Mondialul de vis al Romaniei! Unul dintre ei a vrajit New York-ul si e dorit de Atletico, in Spania, chiar daca i se spune Messi.



"Colegii imi spun asa dupa stilul de joc. La fizic nu semanam, eu sunt mai frumos", a spus pustiul Matei Moraru.



Romania are si un Hagi. El a invins Ungaria din lovitura libera.



"Ma simt plin de bucurie si sunt foarte fericit", a spus si Andrei Vinau.