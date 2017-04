Reactia presedintelui clubului alpin din POLONIA dupa tragedia din Retezat! Care ar fi varsta minima pentru cucerirea unor varfuri de peste 6000m

Pana la aceasta ora, Federatia Romana de Alpinism si Escalada si Ministerul Sportului nu au luat o pozitie in privinta unei reglementari in ceea priveste expunerea copiilor la mari altitudini.

Tragedia petrecuta sambata in Muntii Retezat, unde doi copii de 12 si 13 ani si-au pierdut viata, a nascut o dezbatere publica, in contextul in care vorbim despre doi alpinisti care au cucerit in ultimii ani varfuri de peste 6000 de metri.

Cat de normal este ca doi copii care nu au niciun buletin sa se bata pentru astfel de recorduri? Cat este sport, cat este pasiune, sau cat este obsesia celor care vor sa le vada numele scrise in cartea recordurilor?

Buguslaw Margel, presedintele Clubului Aplin Polonez, spune ca la 13 ani, un copil nu este capabil sa ia decizii proprii.

Mai mult, corpul fragil al unui copil de sub 16 ani, nu poate fi expus unor inaltimi de peste 6000 de metri, pentru ca riscurile unor probleme medicale grave sunt mult prea mari.

"Parerea mea este ca la 13 ani este mult prea devreme pentru a urca pe varfuri asa inalte. Am luat o fata de varsta asta din familie pana la 4000 de metri, dar in opinia mea umila, aceasta este limita maxima. Este nesanatos pentru creierul copiilor."

"Apoi, la 13 ani el nu decide singur, ci altcineva o face pentru el, iar asta e un lucru rau."

"La 16 ani ar fi limita sa incepi pentru Aconcagua, iar pentru Everest, 18 ani . Este si reglementat acest lucru, dar dincolo de lege, vorbim de responsabilitate."

Polonia este o tara cu o traditie solida in alpinism, polonezii fiind printre pionierii acestei discipline in lume.

Pana la aceasta ora, Federatia Romana de Alpinism si Escalada, si Ministerul Sportului, nu au luat o pozitie in ceea ce priveste reglementarea varstei copiilor pentru expunerea la altitudine.

De-a lungul timpului, Federatia a sustinut si promovat cu prioritate activitatea celor doua minore din familia Popescu, in cursa lor pentru recorduri de varsta.

Sambata, Erik Gulacsi (12 ani) si Geta Popescu (13 ani) si-au pierdut viata in timpul unei expeditii in Muntii Retezat.

Alpinistul Erik Gulacsi, care era legitimat la Clubul Montan de Altitudine Rasnov, a stabilit in luna ianuarie un record de varsta pentru escaladarea varfului Aconcagua (6962m).

In luna decembrie, Dor Geta Popescu a stabilit un record de varsta pentru escaladadrea Varfului Giluwe, cel mai inalt vulcan din Pacific (4367m).

In 2014, la numai 10 ani, Geta Popescu urca pe Varful Ararat (5137m), iar un an mai tarziu cucerea Varful Aconcagua (6960m).