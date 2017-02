130 de rideri iau cu asalt Masivul Olsea pe 25 Februarie

Afla cine sunt ei, cine ii va juriza si care sunt criteriile

Pe 25 februarie, Masivul Oslea din Muniii Valcan va fi cucerit de 130 de schiori si snowboarderi, in singura competiiie de hike&ride din Romania, Red Bull Oslea Hiride.

La start, se vor afla atat veterani, care au participat la toate cele cinci ediiii precedente, dar si concurenii care vin pentru prima oara sa-si testeze limitele. Printre veterani ii regasim pe Sonia Dragan, Paul Affmeser, George Mosiiiu, Ionui Pintican sau Florina Coni. Ei sunt cei care revin an de an cu placere, iar cei noi vin in catarea unei experienie cu totul diferita. Lista completa a participaniilor o regasiii aici.

Cu ce se difereniiaza Red Bull Oslea Hiride de alte competiiii de schi si snowboard?

In primul rand, concursul se desfasoara intr-o zona salbatica din Masivul Oslea, Muniii Valcan, in vecinatatea Parcului Naiional Retezat. Aici nu exista partie amenajata sau instalaiie care sa te duca pe varful muntelui.

In al doilea rand, pentru ca trebuie sa iei muntele la picior, timpul in care urci versantul va conta in clasamentul final. Asa iii testezi si condiiia fizica, nu numai abilitaiile tehnice si de stil atunci cand cobori, in faia juriului. Peisajele si zapada sunt si ele un punct forte pentru alegerea ce o vei face inainte ca primavara sa isi intre in drepturi.

La Red Bull Oslea Hiride vin rideri cu experienia in freeride si este impariit in doua seciiuni – schi si snowboard, fiecare dintre seciiuni incluzand patru categorii – feminin open, masculin open, feminin pro si masculin pro.

Ce spune Ionui Pentecan, unul dintre veterani? “Red Bull Oslea Hiride este genul de competiiie la care vii de placere. Asa ca nu trebuie decat sa te bucuri de fiecare moment, de urcare, de natura, de zapada, de oameni si nu lua lucrurile prea in serios. Si astfel vei simii despre ce este vorba aici cu adevarat”.

Si da, partea frumoasa la Red Bull Oslea Hiride, este ca nu trebuie sa participi la competiiie pentru a te bucura de el. Chiar daca esti susiinator sau spectator, vei experimenta o aventura unica, alaturi de oameni pasionaii care nu stau pe ganduri cand vine vorba de adrenalina.

Startul

Concureniii iau startul in ordinea inscrierii in concurs, asa ca este bine sa veniii din timp. Si, nu va uitaii actul de identitate. Este important sa va identificam pentru ridicarea numarului de concurs. Nu uitaii nici casca si transiverul. Responsabilul de start va verifica daca le aveii.

Urcarea

Urcarea se va face la picior, pe urma batuta. Aceasta va fi marcata, asa ca mare ateniie sa nu depasiii zona delimitata, pentru a nu fi descalificaii. Cronometrarea urcarii se va face in mod automat cu ajutorul unui chip, iar la coborare, concureniii vor pleca in funciie de ordinea in care au ajuns pe creasta.

In creasta

Dupa ce ajungeii creasta, timpul petrecut acolo nu trebuie sa depaseasca 15 minute. Zona este foarte ingusta si locul este limitat. Pentru a nu aparea eventuale neplaceri si accidentari, aceasta regula trebuie resprectata cu stricteie.



Arbitri si jurizarea

Juriul este format din Radu Lungu (arbitru acreditat World Freeride Qualifier si TTR), Constantin Bodea si Vladimir Brezovszki la snowboard, iar Alin Gavozdea, Stefan Mirescu si Bogdan Stanila, personaje cheie in zona locala de freeride vor juriza la schi.

Pentru clasamentul final, se va lua in considerare atat timpul de urcare, cat si stilul de coborare. Cel mai bun timp primeste 100 de puncte (toate seciiunile cumulate - schi - snowboard - masculin - feminin), iar punctajul scade cu cate 1 punct, in funciie de pozitia ocupata. Concureniii care se vor situa sub pozitia 100, vor primi 0 puncte. Punctajul total pentru coborare se constituie din suma punctelor acordate de cei doi arbitri. Fiecare arbitru poate acorda maxim 120 de puncte, in funciie de urmatoarele criterii: linie - maxim 30 de puncta; air and style - maxim 30 de puncta; fluidity - maxim 30 de puncta; control technique - maxim 30 de puncte.

Clasamentul final se calculeaza adunand punctajul obiinut la urcare si coborare. Clasamentul va fi afisat dupa concurs la complexul din Cheile Buiii. Eventualele contestaiii pot fi comunicate catre brigada de arbitri in termen de o ora de la afisarea clasamentului.

Asadar, ne vedem pe 25 februarie la Campusel sa scriem impreuna inca un capitol in istoria Red Bull Oslea Hiride. Pana atunci, bucuraii-va de zapada!

Ride ON, ride safe!