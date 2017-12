Un meci a fost oprit astazi din cauza poluarii: jucatorilor li s-a facut rau pe teren!

Un meci de cricket disputat in capitala Indiei a fost oprit din cauza nivelului mult prea mare al poluarii.

Meciul de cricket dintre India si Sri Lanka, disputat in New Dehli, a fost oprit, dupa ce jucatorilor echipei oaspete li s-a facut rau pe teren, din cauza poluarii.

"Mai multi jucatori au venit la marginea terenului si au vomitat", a explicat slectionerul nationalei din Sri Lanka.

Din cauza nivelului foarte mare al poluarii, vestiarele au fost dotate cu butelii de oxigen.

"Nu e normal sa pui niste sportivi sa joace in asemenea conditii.", s-au plans oaspetii.

Si indienii, care sunt mai obisnuiti cu poluarea din capitala, au avut de suferit. Au fost jucatori care au intrat cu masti de protectie pe teren.

E stare de urgenta in orasele mari ale Indiei, in special in capitala New Dehli - poluarea depaseste de 40 de ori limita maxima admisa de organizatia mondiala a sanatatii. The Guardian scrie ca asta inseamna echivalentul a 50 de tigari pe zi. Luna trecuta, autoritatile au luat masura de a inchide toate scolile, intr-un moment in care nivelul poluarii a atins punctul critic.