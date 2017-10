Un bronz cat toate medaliile! Bobi Simion a cucerit locul 3 la Europenele de tenis de masa pentru persoane cu dizabilitati

O are model pe Simona Halep, iar la fotbal tine cu ambele echipe din Cluj. Este povestea sportivului care a adus prima medalie pentru Romania la Europenele de tenis de masa pentru persoane cu dizabilitati.

Bronzul de la Europene e cea mai importanta medalie din cele peste 100 obtinute de sportivul paralimpic de 37 de ani. Va primi cinci mii de lei de la Guvern.

"Am plans de bucurie. Am zis: <nu-mi vine sa cred ca am batut campionul olimpic>.

Pentru mine nu conteaza banii.

Cred ca as fi castigat aurul daca aveam mai multa incredere", spune Bobi Simion.

Clujeanul se inspira de la Halep pentru a lua aurul la Tokyo.

"Imi doresc sa obtin si eu locul 1, ca ea! Mi-as dori si un autograf, bineinteles, pentru ca este numarul 1", mai spune el.

In timpul liber, Bobi mananca fotbal pe paine.

"Tin cu ambele echipe din Cluj la fel de mult", mai spune jucatorul de tenis de masa.