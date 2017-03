Varianta surpriza pentru banca Barcei! Marca anunta DOI antrenori principali in locul lui Luis Enrique

Barca poate avea doi antrenori principali pe banca din sezonul urmator.

Luis Enrique pleaca si ii lasa pe sefii Barcei in cautarea unui om capabil sa duca mai departe proiectul inceput de fostul mijlocas.

Marca scrie ca Ernesto Valverde este tinta principala a sefilor clubului, care au declarat recent ca nu exista prea multe variante in aceste momente. Valverde nu isi prelungeste contractul cu Bilbao si este monitorizat de mai multi ani de clubul catalan. surpriza vine insa de la un al doilea antrenor pregatit de conducerea Barcei care sa i se alature lui Valverde cu puteri mai mari decat ale unui antrenor secund. Este vorba de actualul antrenor secund al lui Luis Enrique, Juan Carlos Unzué. Acesta este si el o varianta pentru conducerea bancii tehnice a Barcei, insa sefii clubului se tem ca nu va putea face fata singur unei asemenea provocari. Unzue nu a condus niciodata o echipa mare din postura de antrenor principal, insa a colaborat excelent cu Luis Enrique in tot mandatul acestuia pe Camp Nou.

Un lucru este cert in acest moment, scrie Marca. Decizia finala va fi luata la finalul sezonului si in functie de rezultatele obtinute. Barca a intors miraculos calificarea in sferturile Champions League si se lupta in continuare pentru titlu in La Liga.