Un star de 40 de milioane in locul lui Budescu?! :) Transfer MONSTRUOS de la Atletico. Ce spune Simeone

Dalian Yifang vrea sa cumpere un jucator de baza din lotul lui Atletico Madrid.

Yannick Carrasco este dorit in China. Stirea il nelinisteste pe Simeone. "Sunt ingrijorat pentru ca banii pot influenta deciziile antrenorilor sau jucatorilor. Este incomod pentru un antrenor sa se gandeasca la ce se va putea intampla in viitor." a spus Simeone pentru Marca.

Carrasco a venit in anul 2015 la Atletico de la AS Monaco pe suma de 20 de milioane de euro si a bifat 81 de partide in care a reusit sa inscrie de 17 ori.

In acest sezon, jucatorul in varsta de 24 de ani a jucat in 8 meciuri si a marcat de 3 ori. La Yifang poate ajunge si colegul sau de echipa, Fernando Torres.

"Nu pot spune prea multe de Carrasco, el va decide ce va face. Nici de Fernando nu pot spune. Cand se va termina perioada de transferuri o sa vedem si o sa analizam ce s-a intamplat.", a mai adaugat Simeone.

Perioada de transferuri in China se termina pe data de 28 februarie. Aseara, Atletico s-a impus cu scorul de 5-2 in fata Sevilliei, dupa ce conduceau cu 5-0, iar Carrasco nu a fost nici macar in lot.

Daca acum doi ani, Dalian platea 1,2 milioane de euro pentru Constantin Budescu. Echipa era atunci in liga a 2-a si il prezenta pe Budescu, venit de la Astra, drept o super lovitura. Budescu n-a rezistat decat 6 luni in Asia, fara sa joace decat 4 meciuri. Atacantul n-a marcat niciun gol pentru Dalian.