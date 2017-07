ULUITOR! Contractul lui Messi e de pe alta planeta! S-a aflat cat va castiga in realitate in urmatorii 4 ani

Messi a fost convins de Barcelona cu un salariu enorm.

Aflat in luna de miere, Messi a batut palma cu Barcelona pentru un nou contract, pana in 2021.

Catalanii au spart toate recordurile si i-au oferit lui Messi cel mai mare salariu din lume, unul care duce contractele de jucatori la un alt nivel.

Potrivit The Times din Anglia, Messi va incasa 1,2 milioane de euro pe saptamana doar din salariu in urmatorii 4 ani! In total, Messi va aduna 248 de milioane de euro in urmatorii ani din salariul sau de la Barcelona, fara bonusuri de performanta sau venituri din imagine.

Barcelona a reusit astfel ceea ce nici macar cluburile din China sau seicii de la PSG sau City. Sa-i ofere lui Messi un contract care sa-l faca sa uite de orice alta oferta.

Messi il depaseste cu mult acum pe Ronaldo la venituri, dar si jucatori precum Tevez sau Oscar, cei care au prins contracte uriase in China.