Ultimele vesti despre contractul lui Messi cu Barca! Anuntul facut de club dupa cele 3 goluri date cu Espanyol

Leo Messi are 5 goluri in 3 etape in acest sezon insa situatia sa ramane una incerta - mai are contract cu Barcelona doar pana in vara anului viitor si poate negocia cu orice club de la 1 ianuarie. Cei de la Barcelona au spus ca jucatorul si-a dat acordul pentru un nou contract, insa Messi nu a semnat inca noua intelegere.

Ultima declaratie a celor de la Barca arata ca acestia spera sa rezolve cat mai repede situatia. Directorul sportiv, Robert Fernandez, a vorbit dupa partida cu Espanyol: "Va trimit catre declaratia presedintelui clublui. Semnarea contractului este un act ce poate avea loc in orice moment. Sper cat mai curand.

S-a intors de la partidele internatinale dupa un drum lung si 2 meciuri dificile. El este capabil sa schimbe un joc in orice moment si lucrul cel mai dificil pe care il reuseste este ca isi mentine acest ritm" a spus Fernandez.

In ciuda victoriei cu 5-0 cu Espanyol si a startului perfect de campionat, situatia la Barcelona ramane tensionata. Fanii le-au cerut demisia celor din conducerea clubului la partida cu Espanyol, chiar si in momentele in care echipa facea spectacol pe teren.