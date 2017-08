Ultima ora: Barcelona a RENUNTAT la Coutinho! Singura BIJUTERIE pe care mai pot pune mana vara asta

Jurnalistul David Anderson de la Daily Mirror sustine ca deadline-ul stabilit de Barca pentru un raspuns a expirat duminica. Ultima propunere, in valoare de 130 de milioane de euro, a fost si ea respinsa pe Anfield.

"Dupa 3 oferte facute si cu perioada de transferuri aproape sa se inchida, Barcelona a hotarat sa se orienteze catre alte variante pentru a-si cheltui cele 220 de milioane obtinute in schimbul lui Neymar", scrie Anderson.

Barca il mai are acum ca tinta certa pe Dembele de la Dortmund.

Situatia lui Coutinho ramane complicata pentru viitorul apropiat. Liverpool Echo a dezvaluit ca jucatorul nu intentioneaza sa mai imbrace vreodata trucoul echipei lui Klopp indiferent de consecinte.

"Dupa ce isi va da seama ca transferul a picat definitiv, va pune capul in pamant si isi va accepta soarta, apoi va reveni in echipa", anunta Echo.



I have the impression FCB knew the third offer for Coutinho was doomed but helps cheapen other targets. A diversionary tactic