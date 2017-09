El este urmatorul extraterestru asteptat la Barcelona! Atacantul care il poate face uitat pe Neymar

Un jucator care a reusit o premiera in fotbal in Liga Campionilor saptamana aceasta este pe lista Barcelonei.

Conform celor de la El Mundo Deportivo, Barcelona il are in fruntea listei de posibile transferuri pentru vara viitoare pe atacantul nationalei Germaniei si al celor de la Red Bull Leipzig, Timo Werner! Jucatorul de 21 de ani a avut un sezon fantastic anul trecut, ajutand echipa nou-promovata sa termine pe locul 2 in Bundesliga, dupa Bayern.

Sezonul acesta a inceput inceput la fel de bine pentru Werner - dupa ce a castigat in vara Cupa Confederatiilor cu nationala Germaniei, Werner a marcat 5 goluri in primele 6 etape de campionat. Ramane de vazut insa pentru ce suma ar fi dispusi sa il cedeze cei de la Leipzig, club care este sustinut de gigantul Red Bull astfel ca si-au permis si in aceasta vara sa refuze oferte uriase pentru vedetele echipei.

Werner a atras atentia saptamana aceasta si in Liga Campionilor, insa nu dintr-un motiv bun. El a cerut sa fie schimbat la partida cu Besiktas inca din minutul 30 deoarece nu mai suporta zgomotul facut de fanii turci.