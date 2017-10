Surpriza URIASA! Ronaldo a cerut un transfer total neasteptat la Real. Pe cine vrea langa el

Cristiano se implica in politica de transferuri a lui Real Madrid.

Don Balon anunta ca Ronaldo i-a cerut lui Florentino Perez sa-l aduca la Real pe pustiul de milioane al lui United, Marcus Rashford. Ronaldo e sigur ca Rashford e o solutie mult mai buna pe termen lung pentru Real decat ar fi fost Mbappe. Conform mai multor surse de presa, chiar Cristiano ar fi avut un rol important in retragerea Madridului din negocierile cu Monaco pentru fotbalistul de 18 ani.



Rashford implineste 20 de ani la sfarsitul lunii. In 84 de jocuri disputate pana acum pentru United a marcat de 25 de ori.





