Surpriza in Spania: prima infrangere dupa 5 luni pentru Barcelona! Messi a ratat penalty! VIDEO

Barca a pierdut returul din Cupa cu Espanyol.

FC Barcelona, liderul din Primera Division, a suferit primul esec din ultimele cinci luni, inclinandu-se la limita pe terenul lui Espanyol, miercuri seara, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei la fotbal.

Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Oscar Melendo, in minutul 88 al partidei de pe stadionul Cornella-El Prat, la care au asistat 23.323 de spectatori. De mentionat ca starul Barcelonei, argentinianul Lionel Messi, a ratat o lovitura de la 11 m, in minutul 62.

Espanyol a pus astfel capat unei serii de 29 de meciuri fara infrangere reusita de Messi si colegii sai, care au suferit ultimul lor esec in luna august, in Supercupa Spaniei, in fata rivalei Real Madrid.

Intr-o alta partida, FC Sevilla a invins in deplasare, cu de 2-1, formatia Atletico Madrid, prin golurile marcate in finalul jocului de Lucas Hernandez (min. 80 autogol) si Joaquin Correa (min. 88), dupa ce gazdele reusisera deschiderea scorului, prin Diego Costa (min.73).

Pentru Atletico Madrid, acesta a fost primul esec suferit pe noul sau stadion, Wanda Metropolitano, intr-o competitie interna.

Rezultate:

Atletico Madrid - FC Sevilla 1-2

CF Valencia - Deportivo Alaves 2-1

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 1-0

Ultima partida din prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei, Leganes - Real Madrid, se va disputa joi seara.

Meciurile retur se vor desfasura intre 23 si 25 ianuarie.