Suma galactica ceruta americanilor de la Under Armour pentru a le fabrica tricourile. S-au retras imediat!

Madrilenii sunt nemultumiti de contractul cu Adidas.

Real Madrid a cerut nu mai putin de 150 de milioane de euro pe an firmei Under Armour pentru a-i produce tricourile din sezonul urmator. Americanii s-au retras imediat din cursa cand au primit pretul "galactic", iar Real ramane sa renegocieze cu Adidas in aceasta vara, cand se termina actualul contract.

Madrilenii cauta insa sa intre pe piata cu un producator de echipament nou, fiind nemultumiti de cum sunt tratati de catre Adidas, firma cu care are parteneriat din anii 80, desi au mai fost cateva intreruperi.

Principala cauza a nemultumirii madrilenilor o constituie diferenta enorma de bani intre Real si Manchester United. Real primeste 40 de milioane de euro de la Adidas, in timp ce United primeste mai mult decat dublu, 95 de milioane de euro pe sezon! Englezii sunt insa clubul care vinde cele mai multe tricouri pe sezon la nivel mondial.

De asemenea, marea rivala Barcelona primeste 85 de milioane de euro de la Nike!