REVOLUTIE la Barcelona dupa transferul de 160 de milioane al lui Coutinho: 8 jucatori vor PLECA! Lista neagra

Barcelona l-a adus pe Coutinho de la Barcelona, insa mutarea de 160 de milioane de euro mai are si un alt pret.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Barca a incheiat telenovela anului 2017, dupa ce a reusit oficial transferul lui Philippe Coutinho de la Liverpool pentru 160 de milioane, al doilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

Coutinho va avea si un salariu urias la Barcelona, iar bugetul Barcei este consumat in acest moment in proportie de 80% doar in salariu. Astfel, Barca e obligata sa renunte la 8 jucatori pentru ca balanta sa fie echilibrata.

Barca a adus multi jucatori pe bani grei in ultimii ani, insa unii dintre ei nu au confirmat. Altii sunt la final de cariera si vor sa plece oricum.

Jurnalistul spaniol Guillem Balague de la Sky Sports sustine ca intre cei 8 jucatori care vor parasi clubul catalan sunt Javier Mascherano, Aleix Vidal, Denis Saurez, Paco Alcacer si Arda Turan.

"Barca nu va mai putea sa cheltuieasca atatia bani pentru transferuri in perioada urmatoare", mai sustine Balague. Barca a fost nevoita sa forteze pe piata transferurilor dupa ce l-a pierdut pe Neymar contra sumei de 220 de milioane de euro.

In locul lui au venit insa Dembele si Coutinho pentru 265 de milioane de euro! La Barca mai este asteptat si fundasul columbian Yerry Mina de la Palmeiras.